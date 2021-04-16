Главе Минздрава Украины вручили похоронные цветы от родственников умершего от ковида — видео

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову во время выступления в Верховной раде вручили две гвоздики от родственников умершего киевлянина. Букет передала член Комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина. Он рассказала, что мужчина умер от коронавируса после того, как ему не смогли вовремя предоставить вакцину.

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"Ещё три недели назад это был абсолютно здоровый 68-летний мужчина. Правда, у него был диабет. Он пошёл к семейному врачу и попросил вакцинировать его от CoViD-19. А ему сказали: "Вакцин для вас нет", потому что у нас почти нет вакцин в стране", — пересказала суть истории Стефанишина.

По словам депутата, через несколько дней мужчина заболел и умер. Она обвинила министра в срыве вакцинации и после своей речи достала две гвоздики с траурной лентой, вручив их главе Минздрава.

"Это вам — похоронные цветы, которые родственники просили вам передать, чтобы вы знали, что за каждой смертью — по 500 в день — стоит конкретный человек, и конкретные трагедии, и человеческие судьбы", — заявила она.

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