Главе Минздрава Украины вручили похоронные цветы от родственников умершего от ковида — видео
Чиновника обвинили в срыве вакцинации и напомнили ему о том, что за каждой смертью "стоят конкретные трагедии и человеческие судьбы".
Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову во время выступления в Верховной раде вручили две гвоздики от родственников умершего киевлянина. Букет передала член Комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина. Он рассказала, что мужчина умер от коронавируса после того, как ему не смогли вовремя предоставить вакцину.
Видео © "РАДА-ТВ"
"Ещё три недели назад это был абсолютно здоровый 68-летний мужчина. Правда, у него был диабет. Он пошёл к семейному врачу и попросил вакцинировать его от CoViD-19. А ему сказали: "Вакцин для вас нет", потому что у нас почти нет вакцин в стране", — пересказала суть истории Стефанишина.
По словам депутата, через несколько дней мужчина заболел и умер. Она обвинила министра в срыве вакцинации и после своей речи достала две гвоздики с траурной лентой, вручив их главе Минздрава.
"Это вам — похоронные цветы, которые родственники просили вам передать, чтобы вы знали, что за каждой смертью — по 500 в день — стоит конкретный человек, и конкретные трагедии, и человеческие судьбы", — заявила она.
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Напомним, что ранее на Украину поставлялась вакцина Covishield — это индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca. Экс-президент страны Пётр Порошенко называл этот препарат словом на букву "г". В марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию с применением вакцины от компании AstraZeneca в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. 26 марта поставки индийской вакцины от ковида на Украину также были остановлены, правда, перед этим после прививки скончалось два человека. Сначала умерла военнослужащая, а затем — провизор аптеки военного госпиталя.
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