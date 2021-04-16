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Путин обсудил с членами Совбеза возможный ответ на санкции США

Кроме того, глава государства рассказал участникам совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе.

16 апреля 2021, 13:01
<p>Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции).</p><p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65380/photos/65495" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции).

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры на новые антироссийские санкции США. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся разговор об ответных мерах на введённые накануне санкции США в отношении нашей страны", — проинформировал он.

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Президент также рассказал участникам совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе.

Ранее в четверг Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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Новые санкции были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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