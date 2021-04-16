Путин обсудил с членами Совбеза возможный ответ на санкции США
Кроме того, глава государства рассказал участникам совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе.
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции).
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры на новые антироссийские санкции США. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся разговор об ответных мерах на введённые накануне санкции США в отношении нашей страны", — проинформировал он.
Президент также рассказал участникам совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе.
Ранее в четверг Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Новые санкции были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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