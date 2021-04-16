Мишустин заявил о планах восстановить ж/д и авиасообщение с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Минск заявил, что рассчитывает на постепенное восстановление ж/д и авиасообщения между Россией и Белоруссией к допандемийному уровню.

"30 апреля будет реализован проект "Ласточка" Москва — Минск. Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение с Сочи... Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объёмов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии", — отметил глава российского правительства.

При этом белорусский премьер Роман Головченко предложил организовать свободное передвижение через белорусско-российскую границу в деловых целях.

Напомним, 15 апреля началась продажа билетов на скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском. Цены начинаются от 1 428 российских рублей, первый поезд стартует 30 апреля.

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