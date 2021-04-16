Мишустин заявил о планах восстановить ж/д и авиасообщение с Белоруссией
При этом в Минске предложили организовать свободное передвижение через границу в деловых целях.
Фото © ТАСС / Астафьев Александр
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Минск заявил, что рассчитывает на постепенное восстановление ж/д и авиасообщения между Россией и Белоруссией к допандемийному уровню.
"Это недопустимо": Володин заявил о "неподъёмном" росте цен на внутренний туризм после закрытия Турции
"30 апреля будет реализован проект "Ласточка" Москва — Минск. Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение с Сочи... Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объёмов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии", — отметил глава российского правительства.
При этом белорусский премьер Роман Головченко предложил организовать свободное передвижение через белорусско-российскую границу в деловых целях.
Напомним, 15 апреля началась продажа билетов на скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском. Цены начинаются от 1 428 российских рублей, первый поезд стартует 30 апреля.
Выбор редакции
Мишустин распорядился вернуть деньги туристам за путёвки, купленные до 31 марта
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
Путин обсудил с членами Совбеза возможный ответ на санкции США
Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca
Жуткое зрелище: сотни разбитых пробирок с кровью обнаружили на улице в Москве
Комментариев: 0