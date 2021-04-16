BMW против "Яндекса": водитель Гавра из Comedy Club избил таксиста на Кутузовском проспекте
Как заявил Лайфу сам юморист, в момент инцидента он находился на работе. Гавр признался, что шокирован произошедшим и уже уволил агрессивного шофёра.
Водитель бывшего резидента Comedy Club Гавриила Гордеева (Гавра) устроил драку после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. На кадрах, которые публикует "Рен-ТВ", мужчина накинулся с кулаками на водителя "Яндекс. Такси", проезжающие в плотном потоке автомобилисты вынуждены аккуратно маневрировать, чтобы участники драки случайно не попали к ним под колёса.
Сломал челюсть и помял несколько авто: рэпер Yung Trappa на машине каршеринга попал в серьёзное ДТП — видео
Сам Гавр в беседе с Лайфом подтвердил, что на видео — его BMW и его водитель. Правда, уже бывший — после избиения таксиста звезда Comedy Club уволила мужчину.
Резидент Comedy Club, ТВ-продюсер Гавриил Гордеев.
Фото © Instagram / Генерал Гавр
"Дайте мне разобраться и машину забрать, я уволил его уже, не понимаю, что там за ситуация. Он был на обеде, я сейчас сижу на работе, пытаюсь выяснить, меня там не было, я сам в ужасе", — сбивчиво объяснился Гордеев.
Ранее рэпер Yung Trappa попал в серьёзную аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 13 апреля. Он влетел на машине каршеринга в серебристый пикап на улице Уральской. В результате столкновения перед арендованного авто сильно смяло, капот чуть не достал до лобового стекла.
Лента новостей
Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"
сегодня в 13:45
"Америкой правит не старик-президент": Политолог призвал не обращать внимания на оговорки Байдена
сегодня в 13:39
Эксперт: Спрос на недвижимость в Москве-сити вырос в два раза в ожидании перевода апартаментов в жильё
сегодня в 13:34
Выбор редакции
Интервью, которое можно смотреть без звука: краш из уральского посёлка рассказал Лайфу о своём пути к Versace
Бензовоз влетел прямо в такси, зацепив автобус, и через секунду всё вокруг объяло пламенем — видео
Житель Брянска провалился в яму с грязью и утонул
"Это её очередные фейки": Друг Джигарханяна опроверг обвинения Цымбалюк-Романовской в неухоженности могилы актёра
Парень стал посмешищем во время видеозвонка жены, решив, что его никто не видит в зелёном костюме
Комментариев: 0