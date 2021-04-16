BMW против "Яндекса": водитель Гавра из Comedy Club избил таксиста на Кутузовском проспекте

Водитель бывшего резидента Comedy Club Гавриила Гордеева (Гавра) устроил драку после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. На кадрах, которые публикует "Рен-ТВ", мужчина накинулся с кулаками на водителя "Яндекс. Такси", проезжающие в плотном потоке автомобилисты вынуждены аккуратно маневрировать, чтобы участники драки случайно не попали к ним под колёса.

Сам Гавр в беседе с Лайфом подтвердил, что на видео — его BMW и его водитель. Правда, уже бывший — после избиения таксиста звезда Comedy Club уволила мужчину.

Резидент Comedy Club, ТВ-продюсер Гавриил Гордеев. Фото © Instagram / Генерал Гавр

"Дайте мне разобраться и машину забрать, я уволил его уже, не понимаю, что там за ситуация. Он был на обеде, я сейчас сижу на работе, пытаюсь выяснить, меня там не было, я сам в ужасе", — сбивчиво объяснился Гордеев.

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