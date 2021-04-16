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BMW против "Яндекса": водитель Гавра из Comedy Club избил таксиста на Кутузовском проспекте

Как заявил Лайфу сам юморист, в момент инцидента он находился на работе. Гавр признался, что шокирован произошедшим и уже уволил агрессивного шофёра.

16 апреля 2021, 13:59

Водитель бывшего резидента Comedy Club Гавриила Гордеева (Гавра) устроил драку после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. На кадрах, которые публикует "Рен-ТВ", мужчина накинулся с кулаками на водителя "Яндекс. Такси", проезжающие в плотном потоке автомобилисты вынуждены аккуратно маневрировать, чтобы участники драки случайно не попали к ним под колёса.

Сломал челюсть и помял несколько авто: рэпер Yung Trappa на машине каршеринга попал в серьёзное ДТП — видео

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Сам Гавр в беседе с Лайфом подтвердил, что на видео — его BMW и его водитель. Правда, уже бывший — после избиения таксиста звезда Comedy Club уволила мужчину.

Резидент Comedy Club, ТВ-продюсер Гавриил Гордеев. Фото © Instagram / Генерал Гавр

Резидент Comedy Club, ТВ-продюсер Гавриил Гордеев.

Фото © Instagram / Генерал Гавр

"Дайте мне разобраться и машину забрать, я уволил его уже, не понимаю, что там за ситуация. Он был на обеде, я сейчас сижу на работе, пытаюсь выяснить, меня там не было, я сам в ужасе", сбивчиво объяснился Гордеев.

Подслеповатый свидетель по делу Ефремова в день смертельного ДТП находился в Иванове — видео

Подслеповатый свидетель по делу Ефремова в день смертельного ДТП находился в Иванове — видео

Ранее рэпер Yung Trappa попал в серьёзную аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 13 апреля. Он влетел на машине каршеринга в серебристый пикап на улице Уральской. В результате столкновения перед арендованного авто сильно смяло, капот чуть не достал до лобового стекла.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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