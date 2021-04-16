Интервью, которое можно смотреть без звука: краш из уральского посёлка рассказал Лайфу о своём пути к Versace
Успеху также поспособствовала пандемия, ведь благодаря закрытым границам молодой человек попал в Москву, где стал неплохо зарабатывать.
Парень из уральского посёлка рассказал, как стал моделью и участвовал в показе Versace. Видео © LIFE
Парень из маленького посёлка в Свердловской области жил спокойной и обычной жизнью, пока как-то раз не познакомился на улице с девушкой-моделью. В ходе общения она предложила ему сняться в шоуруме магазина одежды, после чего Даниил Черепахин кардинально изменился.
"Мы гуляли с друзьями и познакомились с девушками, одна из которых оказалась моделью. Я в шутку спросил: "А я смогу?" Она говорит, что лицом вроде вышел. Обменялись контактами, а через месяц она пригласила меня сняться в шоуруме каком-то, магазине одежды", — рассказал Даниил Лайфу.
Молодой человек приехал на съёмку, которая прошла удачно. Тогда он решил, что это неплохой и достаточно простой способ заработка денег, поэтому захотел продолжить карьеру на этом поприще.
Параллельно с модельной карьерой Даниил работал в фитнес-клубе, но когда тот закрылся из-за пандемии, устроился на завод. Как рассказывает сам молодой человек, со сменой работы изменился и его ежедневный график. Каждое утро перед работой он пробегал по три-пять километров и за месяц сбросил около семи килограммов. Благодаря этому лицо и тело Даниила сильно изменились, после чего его заметил фотограф, пригласив в модельное агентство в Екатеринбурге.
"Наступает 2021 год, обстановка с карантином и заграницей никак не улучшается, и мне предложили выйти на московский рынок. Тогда всё закрутилось-завертелось", — продолжил он.
После этого у 23-летнего парня практически не осталось свободного времени: ежедневно он участвовал в различных съёмках и показах, а венцом на данный момент стало участие в показе Versace.
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Ранее Лайф рассказывал, что жизнь дворника-инвалида Юрия из Уфы резко изменилась после фотосессии, которая сделала его звездой Интернета. Ему собрали два миллиона рублей, с помощью которых он погасил долги и стал задумываться о стройке дома.
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