Парень из уральского посёлка стал моделью Versace, и прежнего работягу с завода теперь не узнать
Россиянина уже сравнивают с самыми привлекательными современными актёрами и пытаются узнать у него секрет невероятной трансформации.
В "Тиктоке" продолжает набирать популярность ролик пользователя cherepahin.daniil, который называет себя моделью из трущоб. В описании профиля Даниил Черепахин указал, что работал на заводе, а теперь стал моделью Versace. В подтверждение он и выложил видео, где показал свою невероятную трансформацию.
На ранних фото это парень с обычной стрижкой, массивной шеей и широким носом. Он ходит в зал и носит удобную спортивную одежду. Разглядеть в нём манекенщика на этих кадрах не так просто. Но на следующих Даниил уже сама элегантность и мечта каждой утончённой девушки. Костюмы, очки, уложенные волосы, пронзительный взгляд и чувственные губы — такому парню будет рад любой глянец.
Видео набрало более 781 тысячи просмотров, а обсуждение растянулось на сотни комментариев. Пользователи восхищались, делали комплименты и пытались выяснить, с помощью какой магии рабочему завода удалось превратиться в звезду. Некоторые предположили, что здесь поработали не только стилисты и парикмахеры, но и пластические хирурги, которые якобы изменили парню форму носа, подкорректировали овал лица и увеличили губы.
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Фото © Instagram / cherepahin.daniil, VK / Даниил Черепахин
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Сам Даниил не спешит раскрывать подробности своей биографии, несмотря на то что нашлись юзеры, которые и вовсе усомнились, что он работал на заводе. Тем не менее 23-летний красавец отмечает, что сейчас живёт в Москве. А на его странице в ВК можно найти повестку в военкомат, где указано, что он проживал в ПГТ Ачит Свердловской области.
WOW-news
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