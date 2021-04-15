Юмористка "добила" жену Бибера и показала, как на самом деле выглядит поход в магазин в двух трусах

Честно говоря, кажется, что мы телесные близнецы. И я борюсь с проблемами восприятия своего тела. Но, глядя на твои фотографии, ты всегда кажешься мне красивой. И это помогает мне увидеть то же самое в себе ❤ Спасибо за то, что смешишь меня и вдохновляешь видеть красоту в самой себе!

lisadee87