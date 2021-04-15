Юмористка "добила" жену Бибера и показала, как на самом деле выглядит поход в магазин в двух трусах
Австралийская комедиантка Селеста Барбер в очередной раз поиздевалась над всеми моделями с идеальным телом в лице жены Джастина Бибера — Хейли. Судя по комментариям, красотка сама виновата.
Для своей свежей пародии блогерша выбрала фотографию Хейли из фотосессии 2018 года для Harper’s Bazaar. Стилисты модного журнала так постарались, что даже спустя три года над образом трудно не пошутить. На кадре модель позирует с пластиковой корзиной посреди гастронома. Образ вызывает много вопросов.
Два слоя трусов, купальник и натянутая до шеи футболка Emporio Armani — так же выйти за продуктами осмелится разве только Селеста, что она и сделала. Собрав свою версию сумасшедшего наряда Бибер, она заявилась в овощной отдел и сделала кадр, который точно заставит вас улыбнуться. Всё на месте: и небрежный пучок, и корзина, и томный взгляд в сторону.
Стоило Селесте опубликовать уморительный коллаж, меньше чем через сутки на нём уже было больше полумиллиона лайков. В комментариях — тысячи пользователей, которых фото австралийки довело до слёз. Кто-то плакал от смеха, а некоторые были растроганы смелостью комедиантки, ведь она — пример для подражания.
А ведь я всегда надеваю двое трусов, прежде чем пойти в магазин
Я рада, что хотя бы ты можешь посмеяться над этой нелепостью
Честно говоря, кажется, что мы телесные близнецы. И я борюсь с проблемами восприятия своего тела. Но, глядя на твои фотографии, ты всегда кажешься мне красивой. И это помогает мне увидеть то же самое в себе ❤ Спасибо за то, что смешишь меня и вдохновляешь видеть красоту в самой себе!
WOW-funny
Жених ошибся адресом и приехал на чужую свадьбу, о чём он узнал только в самый разгар торжества
12 апреля, 12:06
Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть
11 апреля, 12:00
15 девушек с шикарным чувством юмора, которые не стесняются показать свою неудачную сторону
11 апреля, 09:00
Выбор редакции
Парень из уральского посёлка стал моделью Versace, и прежнего работягу с завода теперь не узнать
"Знает только продюсер": Гальцев отреагировал на слухи о своём участии в треш-шоу "Маска"
Папарацци сняли похудевшего Брэда Питта, которого вывозили из медцентра в инвалидной коляске
"Могут говорить всё что угодно": В Совфеде оценили заявление посла Украины о статусе ядерной державы
Путин посоветовал чиновникам посмотреть на реальную жизнь
Комментариев: 0