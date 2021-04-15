Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Юмористка "добила" жену Бибера и показала, как на самом деле выглядит поход в магазин в двух трусах

Австралийская комедиантка Селеста Барбер в очередной раз поиздевалась над всеми моделями с идеальным телом в лице жены Джастина Бибера — Хейли. Судя по комментариям, красотка сама виновата.

15 апреля 2021, 14:35

Фото © Instagram / celestebarber

Для своей свежей пародии блогерша выбрала фотографию Хейли из фотосессии 2018 года для Harper’s Bazaar. Стилисты модного журнала так постарались, что даже спустя три года над образом трудно не пошутить. На кадре модель позирует с пластиковой корзиной посреди гастронома. Образ вызывает много вопросов.

Фото © Instagram / celestebarber

Фото © Instagram / celestebarber

Два слоя трусов, купальник и натянутая до шеи футболка Emporio Armani — так же выйти за продуктами осмелится разве только Селеста, что она и сделала. Собрав свою версию сумасшедшего наряда Бибер, она заявилась в овощной отдел и сделала кадр, который точно заставит вас улыбнуться. Всё на месте: и небрежный пучок, и корзина, и томный взгляд в сторону.

Фото © Instagram / celestebarber

Фото © Instagram / celestebarber

Стоило Селесте опубликовать уморительный коллаж, меньше чем через сутки на нём уже было больше полумиллиона лайков. В комментариях — тысячи пользователей, которых фото австралийки довело до слёз. Кто-то плакал от смеха, а некоторые были растроганы смелостью комедиантки, ведь она — пример для подражания.

А ведь я всегда надеваю двое трусов, прежде чем пойти в магазин

youreallterrible

Я рада, что хотя бы ты можешь посмеяться над этой нелепостью

stitchandrepeat

Честно говоря, кажется, что мы телесные близнецы. И я борюсь с проблемами восприятия своего тела. Но, глядя на твои фотографии, ты всегда кажешься мне красивой. И это помогает мне увидеть то же самое в себе ❤ Спасибо за то, что смешишь меня и вдохновляешь видеть красоту в самой себе!

lisadee87

Полная юмористка поглумилась над моделью с шикарной растяжкой, повторив её фото в белье из скотча

Полная юмористка поглумилась над моделью с шикарной растяжкой, повторив её фото в белье из скотча

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Парень из уральского посёлка стал моделью Versace, и прежнего работягу с завода теперь не узнать

сегодня в 15:24

"Знает только продюсер": Гальцев отреагировал на слухи о своём участии в треш-шоу "Маска"

сегодня в 10:12

Папарацци сняли похудевшего Брэда Питта, которого вывозили из медцентра в инвалидной коляске

сегодня в 13:56

"Могут говорить всё что угодно": В Совфеде оценили заявление посла Украины о статусе ядерной державы

сегодня в 15:50

Путин посоветовал чиновникам посмотреть на реальную жизнь

сегодня в 15:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1