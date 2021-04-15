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Категорий: 18

Девушка уличила парня в измене с помощью одного звонка в кафе, и её гениальный способ лучше записать

Тикток-блогерша Фелиция Бурзотта ненадолго уехала из города, оставив своего парня наедине с собой. Юноша воспользовался свободой и тут же собрался на свидание. Но даже то, что его девушка была в Нью-Йорке, не спасло — об измене она узнала ещё до того, как он вышел из кафе.

15 апреля 2021, 13:13

Кадры из видео © TikTok / feliciaburzotta

Последние пару месяцев в голову тиктокерши закрались подозрения, что бойфренд изменяет ей. Все типичные "маркеры" в соцсетях вроде лайков и комментариев некой блондинки, о которой юноша никогда не рассказывал, просто кричали об этом. Да и поведение благоверного сильно изменилось. Никаких доказательств не было, но, когда "подозреваемый" заявил, что ушёл на встречу с друзьями, девушка решила во всём разобраться, хоть тогда она и была в другом городе. Выяснилось, что всё, о чём она догадывалась, — чистая правда.

Кадры из видео © TikTok / feliciaburzotta

Когда он сказал, что ушёл на ужин с парнями, я поняла, что он лжёт. Я позвонила в ресторан, где он был, и притворилась, словно я организую для него вечеринку-сюрприз. Спросила у хостес, кто уже пришёл — друзья или сестра. Она сказала, что только сестра

Фелиция Бурзотта

Ролик с душераздирающим разоблачением мигом завирусился. За несколько дней его посмотрело больше четырёх миллионов человек, но самый экшен произошёл уже после записи ролика. Также Фелиция спросила у хостес, какой цвет волос у "сестры" её парня. Снова совпадение — девушка в кафе была блондинкой. Американка собрала свои вещи, вылетела обратно в родной город и сразу поехала к дому парня. Недолго думая, она бросила изменника и, как говорит сама блогерша, теперь живёт по полной.

Кадры из видео © TikTok / feliciaburzotta

Кадры из видео © TikTok / feliciaburzotta

История Фелиции покорила соцсеть. В комментариях девушку называют гением и признаются, что отложили этот лайфхак на случай, если они когда-нибудь будут подозревать своих партнёров.

Подруга, ты что, умная?

d_shaba

Это просто гениально... взяла себе на вооружение

katy.cat27

Парень скинул жене фотографию, на которой всего одна деталь выдала то, что он сейчас ей изменяет

Парень скинул жене фотографию, на которой всего одна деталь выдала то, что он сейчас ей изменяет

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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