Девушка уличила парня в измене с помощью одного звонка в кафе, и её гениальный способ лучше записать

Последние пару месяцев в голову тиктокерши закрались подозрения, что бойфренд изменяет ей. Все типичные "маркеры" в соцсетях вроде лайков и комментариев некой блондинки, о которой юноша никогда не рассказывал, просто кричали об этом. Да и поведение благоверного сильно изменилось. Никаких доказательств не было, но, когда "подозреваемый" заявил, что ушёл на встречу с друзьями, девушка решила во всём разобраться, хоть тогда она и была в другом городе. Выяснилось, что всё, о чём она догадывалась, — чистая правда.

Кадры из видео © TikTok / feliciaburzotta

Когда он сказал, что ушёл на ужин с парнями, я поняла, что он лжёт. Я позвонила в ресторан, где он был, и притворилась, словно я организую для него вечеринку-сюрприз. Спросила у хостес, кто уже пришёл — друзья или сестра. Она сказала, что только сестра Фелиция Бурзотта

Ролик с душераздирающим разоблачением мигом завирусился. За несколько дней его посмотрело больше четырёх миллионов человек, но самый экшен произошёл уже после записи ролика. Также Фелиция спросила у хостес, какой цвет волос у "сестры" её парня. Снова совпадение — девушка в кафе была блондинкой. Американка собрала свои вещи, вылетела обратно в родной город и сразу поехала к дому парня. Недолго думая, она бросила изменника и, как говорит сама блогерша, теперь живёт по полной.

Кадры из видео © TikTok / feliciaburzotta

История Фелиции покорила соцсеть. В комментариях девушку называют гением и признаются, что отложили этот лайфхак на случай, если они когда-нибудь будут подозревать своих партнёров.

Подруга, ты что, умная? d_shaba

Это просто гениально... взяла себе на вооружение katy.cat27

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