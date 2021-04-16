В Оренбурге злостный нарушитель ПДД на "ниссане" решил показать свои навыки дрифта на детской площадке — видео
Теперь к его нескольким административным наказаниям может добавиться ещё одно.
В Оренбурге нарушитель ПДД на "ниссане" устроил дрифт на детской площадке. Видео © Telegram-канал "Типичный Оренбург"
В Оренбурге мужчина на автомобиле "ниссан" решил, что обычной дороги ему мало и заехал на детскую площадку, чтобы продемонстрировать и отточить свои навыки дрифта. Нарушитель попал на видеокамеры, теперь полиция проводит проверку.
Как сообщил Лайфу источник, водителем оказался 33-летний Владимир Я. При этом сама машина принадлежит вообще не ему, она зарегистрирована на имя женщины.
На кадрах видно, как на детскую площадку заезжает белоснежный "жук", несколько раз объезжает по кругу детский городок, при этом автомобиль немного накреняется в разные стороны. Машина поднимая за собой пыль и песок, а затем уезжает из видимости камер. За этим наблюдает подросток, случайно оказавшийся внутри "кольца", очерченного водителем.
Оказалось, что за свою "гоночную" карьеру Владимир успел получил два штрафа за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам, один штраф за управление транспортным средством при наличии неисправностей, а также три — за неуплату предыдущих наказаний в срок.
Ранее Лайф рассказывал, что водитель BMW 6 устроил такой дрифт в Санкт-Петербурге, что сжёг свой автомобиль, который сгорел быстро и почти до основания.
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