Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Это её очередные фейки": Друг Джигарханяна опроверг обвинения Цымбалюк-Романовской в неухоженности могилы актёра

По его словам, каждую неделю на месте захоронения артиста проводится уборка.

16 апреля 2021, 14:37
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

За могилой народного артиста СССР Армена Джигарханяна тщательно следят и держат в порядке, а Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз решила попиариться на имени легендарного актёра. Об этом заявил Лайфу друг Джигарханяна.

Экс-супруга Джигарханяна сменила имидж на девятый день после его смерти

Экс-супруга Джигарханяна сменила имидж на девятый день после его смерти

"Честно говоря, я не очень интересуюсь этой дамой. Мы там каждую неделю как минимум появляемся и ни разу её там не видели. Я думаю, что это её очередные фейки, но нас мало интересует, что она там выкладывает", — пояснил Артур Согомонян.

Собеседник Лайфа отметил, что с состоянием могилы актёра всё в порядке, поскольку каждую неделю на месте проводится уборка. Что касается обвинений Виталины, то реагировать на них не стоит, так же, как и верить им, добавил Артур.

Врач раскрыл последнее желание Джигарханяна перед смертью

Врач раскрыл последнее желание Джигарханяна перед смертью

Ранее Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от состояния могилы своего экс-мужа Джигарханяна. После зимы кладбищенский холм был засорён старой листвой и сгнившими венками. Так, за два часа, которые провела там Виталина, набралось десять больших пакетов мусора. Свою уборку на кладбище пианистка записала на видео.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Цымбалюк-Романовская показала, в каком состоянии пребывает могила Джигарханяна — видео

сегодня в 11:08

Бывшая жена Джигарханяна отказалась верить в его смерть

14 ноября, 09:06

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

сегодня в 14:33

Интервью, которое можно смотреть без звука: краш из уральского посёлка рассказал Лайфу о своём пути к Versace

сегодня в 14:21

Парень стал посмешищем во время видеозвонка жены, решив, что его никто не видит в зелёном костюме

сегодня в 14:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1