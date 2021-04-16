"Это её очередные фейки": Друг Джигарханяна опроверг обвинения Цымбалюк-Романовской в неухоженности могилы актёра
По его словам, каждую неделю на месте захоронения артиста проводится уборка.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
За могилой народного артиста СССР Армена Джигарханяна тщательно следят и держат в порядке, а Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз решила попиариться на имени легендарного актёра. Об этом заявил Лайфу друг Джигарханяна.
"Честно говоря, я не очень интересуюсь этой дамой. Мы там каждую неделю как минимум появляемся и ни разу её там не видели. Я думаю, что это её очередные фейки, но нас мало интересует, что она там выкладывает", — пояснил Артур Согомонян.
Собеседник Лайфа отметил, что с состоянием могилы актёра всё в порядке, поскольку каждую неделю на месте проводится уборка. Что касается обвинений Виталины, то реагировать на них не стоит, так же, как и верить им, добавил Артур.
Ранее Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от состояния могилы своего экс-мужа Джигарханяна. После зимы кладбищенский холм был засорён старой листвой и сгнившими венками. Так, за два часа, которые провела там Виталина, набралось десять больших пакетов мусора. Свою уборку на кладбище пианистка записала на видео.
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