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Захарова — Зеленскому: Энергетическая война — это блокада Крыма, а не "Северный поток — 2"

По её словам, строительство трубопровода — это цивилизованный и выгодный бизнес.

16 апреля 2021, 14:52

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Энергоблокада Крыма со стороны Киева является настоящей энергетической войной, а проект "Северный поток — 2" — это цивилизованный бизнес. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что строительство газопровода — это "война" против Незалежной.

Дипломат напомнила, как в 2015 году "крымско-татарские и украинские активисты" повреждали опоры ЛЭП, тем самым оставляя людей без света. По словам Захаровой, всё это "в сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения" — это энергетическая война Киева, результатом которой мог быть геноцид.

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"Вот это всё и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект "Северный поток — 2" — это бизнес, цивилизованный и выгодный",написала она в "Фейсбуке".

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал энергетической войной строительство газопровода "Северный поток — 2". По его словам, от завершения проекта проиграет "не только Украина". Лидер Незалежной также поблагодарил США за санкции против газопровода и компаний, которые его строят.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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