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Стала известна реакция Запада на переговорах в Вене на эксперименты с обогащением урана до 60%

Представители комиссии, в которую входят Великобритания, Германия, Франция, Китай и Россия, назвали иранские опыты в ядерной сфере беспрецедентными и недопустимыми.

16 апреля 2021, 14:48
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

На совместной комиссии с представителями Ирана, Великобритании, Германии, Китая, Франции и России обсудили получение Тегераном партии урана, обогащённого до 60%, на переговорах в Вене. Об итогах проведённых консультаций журналистам рассказал постоянный представитель России при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

Иран сообщил о получении первой партии урана, обогащённого до 60%

Иран сообщил о получении первой партии урана, обогащённого до 60%

"Западные партнёры весьма жёстко поставили вопрос о недопустимости реализации планов Тегерана приступить в ближайшее время к обогащению урана до уровня 60%. Это действительно беспрецедентное явление. Не припоминается ни одного другого случая, когда бы неядерное государство начинало обогащать уран до такого высокого уровня", — приводит слова дипломата ТАСС.

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"Цена ответа будет очень высока": Политолог оценил угрозу Ирана Израилю после аварии на ядерном объекте

Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. А на этой неделе замглавы МИД исламской республики Аббас Аракчи проанонсировал, что Тегеран со среды начинает обогащение урана до 60%. Эта мера принята в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте в городе Нетензе, совершённую 11 апреля. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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