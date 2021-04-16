Стала известна реакция Запада на переговорах в Вене на эксперименты с обогащением урана до 60%

На совместной комиссии с представителями Ирана, Великобритании, Германии, Китая, Франции и России обсудили получение Тегераном партии урана, обогащённого до 60%, на переговорах в Вене. Об итогах проведённых консультаций журналистам рассказал постоянный представитель России при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Западные партнёры весьма жёстко поставили вопрос о недопустимости реализации планов Тегерана приступить в ближайшее время к обогащению урана до уровня 60%. Это действительно беспрецедентное явление. Не припоминается ни одного другого случая, когда бы неядерное государство начинало обогащать уран до такого высокого уровня", — приводит слова дипломата ТАСС.