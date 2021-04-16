Стала известна реакция Запада на переговорах в Вене на эксперименты с обогащением урана до 60%
Представители комиссии, в которую входят Великобритания, Германия, Франция, Китай и Россия, назвали иранские опыты в ядерной сфере беспрецедентными и недопустимыми.
Фото © Getty Images
На совместной комиссии с представителями Ирана, Великобритании, Германии, Китая, Франции и России обсудили получение Тегераном партии урана, обогащённого до 60%, на переговорах в Вене. Об итогах проведённых консультаций журналистам рассказал постоянный представитель России при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.
"Западные партнёры весьма жёстко поставили вопрос о недопустимости реализации планов Тегерана приступить в ближайшее время к обогащению урана до уровня 60%. Это действительно беспрецедентное явление. Не припоминается ни одного другого случая, когда бы неядерное государство начинало обогащать уран до такого высокого уровня", — приводит слова дипломата ТАСС.
"Цена ответа будет очень высока": Политолог оценил угрозу Ирана Израилю после аварии на ядерном объекте
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. А на этой неделе замглавы МИД исламской республики Аббас Аракчи проанонсировал, что Тегеран со среды начинает обогащение урана до 60%. Эта мера принята в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте в городе Нетензе, совершённую 11 апреля. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма".
Выбор редакции
Иран сообщил о получении первой партии урана, обогащённого до 60%
СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах
Никаких россиян: Лавров заявил о важном изменении правил работы диппредставительств США в РФ
Россия сегодня опубликует имена подпавших под санкции чиновников США
Миллионерша разбогатела на своих интимных фото, но за этим последовали зависимость и шизофрения
Комментариев: 0