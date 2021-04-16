Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за 2020 год заработал более 12,5 миллиона рублей, а доход его супруги, фигуристки Татьяны Навки, традиционно в разы больше — более 212,8 миллиона рублей. Соответствующие декларации за минувший год опубликованы на сайте Кремля.

Согласно документу, в собственности Пескова три квартиры, в одной из которых его доля составляет 1/2, парковочное место, два Mercedes Benz V250, Kia Ceed и снегоболотоход Can-am. В свою очередь, Навка задекларировала три квартиры, два земельных участка, два жилых дома, парковочное место, а также Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63 и мотовездеход Yamaha.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал наибольший доход за 2020 год в кабмине. За минувший год его состояние выросло более чем на 154 млн рублей.

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