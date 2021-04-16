Зеленский, Макрон и Меркель потребовали от России убрать войска от границы с Украиной

Россия должна вывести свои войска из Крыма и убрать их от границы с Украиной. С таким заявлением выступили президент Незалежной Владимир Зеленский, французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Во время переговоров также отметили важность соблюдения Минских договорённостей и продолжения работы в "нормандском формате".

"Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации Минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках "нормандского формата", — говорится в сообщении кабмина ФРГ по итогам встречи.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном, Меркель же присоединилась к ним в онлайн-режиме.

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