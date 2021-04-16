Стал известен доход Лаврова в 2020 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2020 года задекларировал доход в 10 миллионов 234 тысячи рублей. Такая информация следует из опубликованных сведений о доходах и имуществе членов правительства. Таким образом, доход министра за год увеличился примерно на 1,7 миллиона рублей.

Супруга министра за тот же срок заработала чуть больше двух миллионов рублей. Также она владеет автомобилем Skoda Superb, а у самого Лаврова в личном владении транспортные средства не задекларированы.

В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.

А наибольший доход среди членов правительства, как уже сообщал Лайф, снова задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идёт о сумме в 740 миллионов 413 тысяч рублей.

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