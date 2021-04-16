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Стал известен доход Лаврова в 2020 году

Его супруга за тот же срок заработала чуть больше двух миллионов рублей. Также она владеет автомобилем Skoda Superb, а у самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.

16 апреля 2021, 15:17
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2020 года задекларировал доход в 10 миллионов 234 тысячи рублей. Такая информация следует из опубликованных сведений о доходах и имуществе членов правительства. Таким образом, доход министра за год увеличился примерно на 1,7 миллиона рублей.

Премьер Мишустин заработал почти 20 млн рублей в 2020 году

Премьер Мишустин заработал почти 20 млн рублей в 2020 году

Супруга министра за тот же срок заработала чуть больше двух миллионов рублей. Также она владеет автомобилем Skoda Superb, а у самого Лаврова в личном владении транспортные средства не задекларированы.

В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.

Стало известно, сколько за год заработал Путин

Стало известно, сколько за год заработал Путин

А наибольший доход среди членов правительства, как уже сообщал Лайф, снова задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идёт о сумме в 740 миллионов 413 тысяч рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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