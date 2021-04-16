Стало известно, сколько за год заработал Путин
В собственности главы государства по-прежнему находятся квартира и гараж.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин за 2020 год заработал 9,99 миллиона рублей. В собственности главы государства находятся квартира и гараж, два автомобиля ГАЗ-М-21, машина "Нива" и прицеп "Скиф", также в пользовании — квартира и гаражное место. Об этом свидетельствует декларация российского лидера.
Напомним, согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля, но в 2020 году по указу Путина сроки отчёта были перенесены до 1 августа включительно из-за пандемии.
Как ранее сообщал Лайф, в 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей. В собственности главы государства по-прежнему были квартира и гараж.
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