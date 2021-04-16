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Зеленский — о возможной встрече Путина и Байдена: Когда есть диалог, пушки молчат

Он отметил, что это своевременное и правильное решение.

16 апреля 2021, 15:11
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

"Это правильно и очень вовремя. Когда есть диалог, пушки молчат", — сказал Зеленский.

В Кремле заявили, что Россия не ставит условий для встречи Путина и Байдена

В Кремле заявили, что Россия не ставит условий для встречи Путина и Байдена

Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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