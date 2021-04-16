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Зеленский намерен обсудить ситуацию в Донбассе в "нормандском формате"

В частности, украинский лидер готов провести разговор с Владимиром Путиным.

16 апреля 2021, 15:18
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС/ЕРА

По результатам переговоров в Париже президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить ситуацию в Донбассе в формате "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина).

"Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах Н-4, где вопросы решают четыре лидера", — приводит РИА "Новости" слова лидера Незалежной.

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Зеленский выразил надежду, что после этой встречи восстановится режим прекращения огня в Донбассе. Он также заявил, что, в частности, готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что вместе с тем на сегодняшних переговорах с европейскими лидерами поднимался вопрос о членстве Киева в Евросоюзе.

Как уже ранее писал Лайф, в эту пятницу, 16 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с Владимиром Зеленским, также по видеосвязи к ним присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Среди тем, которые обсуждали политики, в частности была ситуация в Донбассе, а также прогресс продвижения демократических реформ в Незалежной.

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Напомним, что "нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и ФРГ впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В конце марта Путин поговорил по видеосвязи с коллегами по "нормандскому формату", но Зеленского на переговоры не позвали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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