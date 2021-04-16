Собянин отчитался о доходах за 2020 год
В пользовании мэра по-прежнему имеется квартира площадью 308,1 квадрата, но уже отсутствует гараж.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Мэр Москвы Сергей Собянин заработал 8,2 миллиона рублей в 2020 году. Такие цифры следуют из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
К слову, годом ранее доходы мэра Москвы также составляли более 8,2 млн рублей. В пользовании Собянина по-прежнему имеется квартира площадью 308,1 квадрата, но уже отсутствует гараж.
Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал наибольший доход за 2020 год в кабмине. За минувший год его состояние выросло более чем на 154 млн рублей.
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