Эльвира Набиуллина задекларировала более 35 млн рублей дохода за 2020 год

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина зарегистрировала свой доход за 2020 год, и, согласно данным из её декларации, она заработала 35,926 миллиона рублей.

Отметим, что годом ранее глава ЦБ РФ декларировала примерно такую же сумму — 35,939 миллиона. Также в её собственности есть автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью 70,6 кв. м и отдельная квартира площадью 112,2 кв. м.



При этом её супруг Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, задекларировал 44,6 миллиона рублей дохода против 47,5 миллиона в прошлом году. Он владеет земельным участком около полутора тысяч квадратных метров, а также дачей и долей в квартире площадью более 70 квадратных метров.

Авторы