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Эльвира Набиуллина задекларировала более 35 млн рублей дохода за 2020 год

При этом её супруг за аналогичный срок заработал почти на десять миллионов больше.

16 апреля 2021, 16:29
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров </p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина зарегистрировала свой доход за 2020 год, и, согласно данным из её декларации, она заработала 35,926 миллиона рублей.

Отметим, что годом ранее глава ЦБ РФ декларировала примерно такую же сумму — 35,939 миллиона. Также в её собственности есть автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью 70,6 кв. м и отдельная квартира площадью 112,2 кв. м.


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При этом её супруг Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, задекларировал 44,6 миллиона рублей дохода против 47,5 миллиона в прошлом году. Он владеет земельным участком около полутора тысяч квадратных метров, а также дачей и долей в квартире площадью более 70 квадратных метров.

Ранее стал известен доход спикеров обеих палат российского парламента. И если Валентина Матвиенко смогла увеличить его за год, то Вячеслав Володин потерял в заработке. А наибольший доход среди членов правительства, как уже сообщал Лайф, снова задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идёт о сумме в 740 миллионов 413 тысяч рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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