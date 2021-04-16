Россия сегодня опубликует имена подпавших под санкции чиновников США
Все они представляют руководящие структуры вашингтонской администрации.
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Россия сегодня, 16 апреля, опубликует список из восьми чиновников США, которые подпали в санкционный список Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.
"Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. Они также будут включены в наш санкционный список", — сказал министр.
Напомним, накануне, 15 апреля, Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. В МИД РФ на это заявили, что ответ на санкции будет неотвратимым.
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