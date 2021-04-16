Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россия сегодня опубликует имена подпавших под санкции чиновников США

Все они представляют руководящие структуры вашингтонской администрации.

16 апреля 2021, 16:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия сегодня, 16 апреля, опубликует список из восьми чиновников США, которые подпали в санкционный список Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.

"Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. Они также будут включены в наш санкционный список", — сказал министр.

Лавров заявил, что России "по плечу" новые санкции США

Лавров заявил, что России "по плечу" новые санкции США

Напомним, накануне, 15 апреля, Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. В МИД РФ на это заявили, что ответ на санкции будет неотвратимым.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1