Россия сегодня опубликует имена подпавших под санкции чиновников США

Россия сегодня, 16 апреля, опубликует список из восьми чиновников США, которые подпали в санкционный список Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.

"Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. Они также будут включены в наш санкционный список", — сказал министр.

Напомним, накануне, 15 апреля, Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. В МИД РФ на это заявили, что ответ на санкции будет неотвратимым.