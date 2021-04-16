Посла России вызвали в МИД Литвы, чтобы выразить неодобрение внешней политики Москвы
Также в Вильнюсе напомнили о своей позиции касательно событий на Украине и ситуации вокруг Алексея Навального.
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Сегодня МИД Литвы вызвал посла РФ Алексея Исакова с целью вручить ему ноту с выражением неодобрения внешней политики России. Об этом сообщается на официальном сайте литовского внешнеполитического ведомства.
"Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также по поводу нарушений прав человека", — сказано в сообщении.
Также в опубликованном документе дипведомства повторяется позиция Литвы по ряду вопросов, в частности касательно событий на Украине и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Одновременно с этим в комментарии, размещённом на странице российского диппредставительства в "Твиттере", говорится, что в ходе встречи в МИД Литвы ничего нового послу РФ не сообщили. Как заявили в посольстве, "озвученный набор претензий к нашей стране традиционно основан не на фактах, а на домыслах и предположениях".
Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал на "красную линию" в отношениях с Россией. Дипломат обратился к коллегам из балтийских стран с просьбой призывать ЕС и НАТО к практической поддержке Киева.
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