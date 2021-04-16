Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Посла России вызвали в МИД Литвы, чтобы выразить неодобрение внешней политики Москвы

Также в Вильнюсе напомнили о своей позиции касательно событий на Украине и ситуации вокруг Алексея Навального.

16 апреля 2021, 15:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сегодня МИД Литвы вызвал посла РФ Алексея Исакова с целью вручить ему ноту с выражением неодобрения внешней политики России. Об этом сообщается на официальном сайте литовского внешнеполитического ведомства.

"Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также по поводу нарушений прав человека", — сказано в сообщении.

Прибалтика впервые отказалась от российской электроэнергии

Прибалтика впервые отказалась от российской электроэнергии

Также в опубликованном документе дипведомства повторяется позиция Литвы по ряду вопросов, в частности касательно событий на Украине и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Одновременно с этим в комментарии, размещённом на странице российского диппредставительства в "Твиттере", говорится, что в ходе встречи в МИД Литвы ничего нового послу РФ не сообщили. Как заявили в посольстве, "озвученный набор претензий к нашей стране традиционно основан не на фактах, а на домыслах и предположениях".

Страны Запада обсудили "военную активность" России у границ Украины

Страны Запада обсудили "военную активность" России у границ Украины

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал на "красную линию" в отношениях с Россией. Дипломат обратился к коллегам из балтийских стран с просьбой призывать ЕС и НАТО к практической поддержке Киева.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Литве пожилой мужчина умер сразу после прививки от коронавируса

14 апреля, 00:38

Вакханалией назвал глава МИД Белоруссии идею Киева о переносе переговоров по Донбассу

10 апреля, 18:03

Послу США в России рекомендовали вернуться в Вашингтон для консультаций

сегодня в 16:08

Россия сегодня опубликует имена подпавших под санкции чиновников США

сегодня в 16:05

Миллионерша, которая разбогатела на интимных фото, призналась, что больна шизофренией

сегодня в 16:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1