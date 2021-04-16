Муж Голиковой стал самым "богатым" среди супругов высших чиновников Кремля и правительства

Глава Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко стал лидером по размеру доходов за 2020 год среди супругов высших чиновников Кремля и правительства. В декларации мужа вице-премьера Татьяны Голиковой указан заработок в 269,890 миллиона рублей, земельный участок площадью 16 тысяч квадратов, жилые дома площадью 991 кв. м и 337 кв. м и квартира площадью 218 квадратов.

К слову, ранее в этом рейтинге традиционно лидировала Татьяна Навка — олимпийская чемпионка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Доход спортсменки за 2020 год составил 212 миллионов 878 тысяч рублей. Год назад сумма была побольше — 235 миллионов 922 тысячи рублей.

По данным из открытых источников, Татьяна Голикова замужем во второй раз. В 2003 году она вышла замуж за Христенко, занимавшего в то время пост зампредседателя Правительства России. Для него это также второй брак.

Напомним, согласно закону высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля, но в 2020 году по указу Путина сроки отчёта были перенесены до 1 августа включительно из-за пандемии.

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