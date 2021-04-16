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Муж Голиковой стал самым "богатым" среди супругов высших чиновников Кремля и правительства

Ранее в этом рейтинге традиционно лидировала Татьяна Навка — олимпийская чемпионка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

16 апреля 2021, 15:47
<p>Глава Делового совета Евразийского экономического союза, президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. </p><p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав </p>

Глава Делового совета Евразийского экономического союза, президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Глава Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко стал лидером по размеру доходов за 2020 год среди супругов высших чиновников Кремля и правительства. В декларации мужа вице-премьера Татьяны Голиковой указан заработок в 269,890 миллиона рублей, земельный участок площадью 16 тысяч квадратов, жилые дома площадью 991 кв. м и 337 кв. м и квартира площадью 218 квадратов.

Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки

Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки

К слову, ранее в этом рейтинге традиционно лидировала Татьяна Навка — олимпийская чемпионка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Доход спортсменки за 2020 год составил 212 миллионов 878 тысяч рублей. Год назад сумма была побольше — 235 миллионов 922 тысячи рублей.

По данным из открытых источников, Татьяна Голикова замужем во второй раз. В 2003 году она вышла замуж за Христенко, занимавшего в то время пост зампредседателя Правительства России. Для него это также второй брак.

Наибольший доход за 2020 год в кабмине снова задекларировал Мантуров

Наибольший доход за 2020 год в кабмине снова задекларировал Мантуров

Напомним, согласно закону высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля, но в 2020 году по указу Путина сроки отчёта были перенесены до 1 августа включительно из-за пандемии.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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