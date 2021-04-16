Доходы Мурашко на посту главы Минздрава выросли более чем в пять раз

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко за 2020 год заработал 26,3 миллиона рублей, что более чем в пять раз больше его заработка за 2019 год, когда он занимал пост руководителя Росздравнадзора. Об этом свидетельствуют данные деклараций.

При этом в собственности главы Минздрава находится только одна квартира. Нет даже автомобиля. Во владении у Мурашко также числится таунхаус.

А вице-премьер РФ Татьяна Голикова за прошедший год заработала 40,3 миллиона рублей против 14,8 миллиона рублей в 2019 году. При этом её супруг задекларировал доход в размере 269 899 567 рублей, в его собственности также находятся два жилых дома, квартира, земельный участок площадью 16 703 квадратных метра и газопровод.

Ранее Лайф сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки. В его собственности три квартиры, три автомобиля и снегоболотоход.

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