Доходы Мурашко на посту главы Минздрава выросли более чем в пять раз
В собственности министра также находится квартира.
Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко за 2020 год заработал 26,3 миллиона рублей, что более чем в пять раз больше его заработка за 2019 год, когда он занимал пост руководителя Росздравнадзора. Об этом свидетельствуют данные деклараций.
При этом в собственности главы Минздрава находится только одна квартира. Нет даже автомобиля. Во владении у Мурашко также числится таунхаус.
А вице-премьер РФ Татьяна Голикова за прошедший год заработала 40,3 миллиона рублей против 14,8 миллиона рублей в 2019 году. При этом её супруг задекларировал доход в размере 269 899 567 рублей, в его собственности также находятся два жилых дома, квартира, земельный участок площадью 16 703 квадратных метра и газопровод.
Ранее Лайф сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки. В его собственности три квартиры, три автомобиля и снегоболотоход.
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