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Доходы Мурашко на посту главы Минздрава выросли более чем в пять раз

В собственности министра также находится квартира.

16 апреля 2021, 15:41

Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко за 2020 год заработал 26,3 миллиона рублей, что более чем в пять раз больше его заработка за 2019 год, когда он занимал пост руководителя Росздравнадзора. Об этом свидетельствуют данные деклараций.

При этом в собственности главы Минздрава находится только одна квартира. Нет даже автомобиля. Во владении у Мурашко также числится таунхаус.

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А вице-премьер РФ Татьяна Голикова за прошедший год заработала 40,3 миллиона рублей против 14,8 миллиона рублей в 2019 году. При этом её супруг задекларировал доход в размере 269 899 567 рублей, в его собственности также находятся два жилых дома, квартира, земельный участок площадью 16 703 квадратных метра и газопровод.

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Ранее Лайф сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки. В его собственности три квартиры, три автомобиля и снегоболотоход.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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