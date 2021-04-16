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Стал известен доход спикеров обеих палат российского парламента

И если Валентина Матвиенко смогла увеличить его за год, то Вячеслав Володин потерял в заработке.

16 апреля 2021, 15:34
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / Антон Новодережкин</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / Антон Новодережкин

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко за 2020 год заработала 17,4 миллиона рублей, а в активе спикера Госдумы Вячеслава Володина оказалось 84,04 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные их деклараций.

При этом Матвиенко смогла увеличить свой доход на 700 тысяч рублей по сравнению с 2019 годом, а Володин потерял сразу 16,16 миллиона (100,2 млн в 2019-м).

Наибольший доход за 2020 год в кабмине снова задекларировал Мантуров

Наибольший доход за 2020 год в кабмине снова задекларировал Мантуров

Ранее Лайф сообщал, сколько в 2020 году заработал президент России Владимир Путин. В собственности главы государства по-прежнему находятся квартира и гараж.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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