Стал известен доход спикеров обеих палат российского парламента

И если Валентина Матвиенко смогла увеличить его за год, то Вячеслав Володин потерял в заработке.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко за 2020 год заработала 17,4 миллиона рублей, а в активе спикера Госдумы Вячеслава Володина оказалось 84,04 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные их деклараций.

При этом Матвиенко смогла увеличить свой доход на 700 тысяч рублей по сравнению с 2019 годом, а Володин потерял сразу 16,16 миллиона (100,2 млн в 2019-м).