Стал известен доход спикеров обеих палат российского парламента
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / Антон Новодережкин
И если Валентина Матвиенко смогла увеличить его за год, то Вячеслав Володин потерял в заработке.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко за 2020 год заработала 17,4 миллиона рублей, а в активе спикера Госдумы Вячеслава Володина оказалось 84,04 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные их деклараций.
При этом Матвиенко смогла увеличить свой доход на 700 тысяч рублей по сравнению с 2019 годом, а Володин потерял сразу 16,16 миллиона (100,2 млн в 2019-м).
Ранее Лайф сообщал, сколько в 2020 году заработал президент России Владимир Путин. В собственности главы государства по-прежнему находятся квартира и гараж.