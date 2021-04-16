Медведев в первый год работы зампредом СБ РФ заработал более 18,1 млн рублей

Дмитрий Медведев в 2020 году заработал 18,11 млн рублей. Почти весь прошлый год проработал в должности зампредседателя Совета безопасности России, на которую его назначили после отставки правительства в январе. Доход Медведева за год увеличился на 7 млн рублей — об этом свидетельствует его декларация, опубликованная на сайте Кремля.

У четы Медведевых, как и в прошлом году, в собственности и пользовании значится квартира, земельный участок и два машиноместа. Вся недвижимость находится в России. Семейный автопарк насчитывает три машины — "Фольксваген Гольф", ГАЗ-20 "Победа" и ГАЗ-21 "Волга".

Супруга зампреда Совбеза Светлана Медведева, как и в предыдущие годы, задекларировала отсутствие доходов.

Напомним, согласно закону высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля, но в 2020 году по указу Путина сроки отчёта были перенесены до 1 августа включительно из-за пандемии.

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