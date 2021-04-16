Россия вышлет десять американских дипломатов

Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Также, по словам министра, если "обмен любезностями" со стороны Вашингтона продолжится, Москва попросит американцев сократить число своих дипломатов в РФ до 300.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", — сказал он.

Ранее 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Говоря о возможном ответе, в Кремле заявили, что в подобных вопросах принцип взаимности никто не отменял.

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