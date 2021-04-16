Лавров заявил, что России "по плечу" новые санкции США

Россия сможет справиться с новыми санкциями США, так как ей уже удавалось подобное. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на США такого масштаба, хотя этот масштаб нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике", — сказал Лавров во время пресс-конференции.

Он уточнил, что Россия находила и будет находить выходы из любых сложных ситуаций.

Напомним, накануне, 15 апреля, Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.



Авторы