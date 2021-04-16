Послу США в России рекомендовали вернуться в Вашингтон для консультаций

Помощник президента России Юрий Ушаков предложил послу США в РФ Джону Салливану поехать в Вашингтон и провести там серьёзные консультации. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.

"Сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", — сказал Лавров.

Он также добавил, что посол РФ в США Анатолий Антонов продолжает свои консультации в Москве. Кроме того, министр сообщил, что Россия прекращает нанимать в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.

"Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая Трудовой кодекс, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран", — сказал глава внешнеполитического ведомства журналистам.

Ранее стало известно, что Россия вышлет десять американских дипломатов. Также, по словам Лаврова, если "обмен любезностями" со стороны Вашингтона продолжится, Москва попросит американцев сократить число своих дипломатов в РФ до 300.

Напомним, 15 апреля, Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Говоря о возможном ответе, в Кремле заявили, что в подобных вопросах принцип взаимности никто не отменял.

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