В Брянской области районного депутата подозревают в сексе с малолетней

Депутат Дятьковского района Брянской области задержан по подозрению в совершении полового акта с несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, в период с февраля по март 2021 года 19-летняя девушка, которая также является фигурантом дела, свела депутата с несовершеннолетней, с которой он вступил в половую связь. Кроме того, из-за финансовых трудностей девочка занималась проституцией в городе под контролем более взрослой девушки. Преступление выявили сотрудники МВД и УФСБ по региону.

"Подозреваемые задержаны, органом предварительного следствия при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии проведены обыски в местах их жительства", — говорится в записи.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, связанной с изоляцией от общества. Депутату грозит лишение свободы сроком до десяти лет, а 19-летней девушке — до восьми лет тюрьмы.

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