Газопроводы, свинарник, колодец и не только: депутаты отчитались о необычном имуществе

Декларации парламентариев обнародованы на сайте Госдумы. В них также упоминаются вертолёт, овощехранилище, лесопилки.

Депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах и имуществе за 2020 год. Соответствующие декларации появились на сайте нижней палаты российского парламента. В числе имущества некоторых депутатов есть заводы, лесопилки, цеха, свинарники и газопроводы.

Исходя из опубликованных документов, член Комитета по обороне Алексей Хохлов владеет литейным цехом. В собственности супруги члена Комитета по экологии и охране окружающей среды Фатиха Сибагатуллина есть цех лесопиления и деревообработки. Колбасным цехом владеет член Комитета по аграрным вопросам Александр Жупиков.

Два овощехранилища и свинарник числятся в собственности у члена Комитета по аграрным вопросам Светланы Максимовой. Три овощехранилища задекларированы у члена Комитета по контролю и регламенту Алексея Кобилёва.

Газопроводы оказались в собственности у четырёх парламентариев: Рафаэля Марданшина, жён Сергея Крючека и Дмитрия Кузякина. Последние владеют лишь по половине от доли в газопроводах. Также нефтяными, газовыми сооружениями и распределительным газопроводом владеет супруга депутата Антона Жаркова.

Григорий Аникеев задекларировал вертолёт AS 350 В3. У жён Владимира Блоцкого и Алексея Веллера в собственности находятся смотровые колодцы. Сараи задекларировали Юрий Бобрышев, Владислав Третьяк, Александр Жупиков и Владимир Плотников.