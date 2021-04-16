Под Краснодаром восемь учеников получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы
Её в классе на время написания детьми итогового сочинения оставила замдиректора школы. Прокуратура проводит проверку.
Фото © ТАСС / Валентин Певцов
В Краснодарском крае в городе Крымске восемь детей получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. Её оставили включённой в классе в школе № 24, где дети писали итоговое сочинение. Об этом инциденте рассказали в краевой прокуратуре — ведомство проводит проверку.
"В настоящий момент установлено, что 15 апреля 2021 года ученики старших классов писали итоговое сочинение в учебном классе при включённой бактерицидной лампе, в результате получили ожоги и обратились к частному врачу с жалобами на покраснение глаз, кожи век, слезотечение (ожог 1-й степени роговицы глаз)", — сообщили в прокуратуре.
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Угрозы жизни детям нет. Пока известно о восьми пострадавших из 13 учеников и двух учителей, находившихся в классе. Угрозы их жизни нет. Как выяснилось, лампу поставила заместитель директора школы.
Нужно отметить, что с начала пандемии такие инциденты участились. Так, один из них ранее произошёл в Благовещенске, другой — в Анучинском районе Приморья.
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