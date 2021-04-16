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Московские чиновники опубликовали свои декларации за 2020 год

Ранее сообщалось, что мэр столицы заработал за прошлый год 8,2 миллиона рублей.

16 апреля 2021, 18:39

Фото © Pixabay

Сотрудники московского правительства задекларировали свой доход за 2020 год. Информация о заработке столичных чиновников опубликована на официальном сайте мэра города.

Так, согласно документу, заместитель градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заработал за прошедший год 15,1 миллиона рублей. А в собственности у него находится доля квартиры общей площадью 173,8 квадратных метра.

Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки

Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко, в свою очередь, задекларировал 13,6 миллиона рублей дохода. При этом его супруга заработала не намного меньше — 12,7 миллиона рублей. А доход заместителя главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, согласно документам, в 2020 году составил 30,3 миллиона. В собственности чиновника также числится квартира, машино-место и два мотоцикла.

14,8 миллиона рублей задекларировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. А квартира, которая находится в её пользовании, записана на несовершеннолетнего ребёнка чиновницы. Вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в 2020 году заработал почти 15,5 миллиона рублей и является собственником одной квартиры и доли в другой.

Наталья Сергунина, которая занимает пост заместителя мэра в Правительстве Москвы, задекларировала доход в 14,5 миллиона рублей. В её собственности также находится земельный участок площадью 2100 квадратных метров и доля в квартире. Вторая доля принадлежит её несовершеннолетнему ребёнку.

Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин заработал 8,2 миллиона рублей в 2020 году. Ровно такой же доход был у градоначальника в 2019 году. В пользовании у него по-прежнему имеется квартира площадью 308,1 квадрата, но уже отсутствует гараж.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов задекларировал доход в 216,6 млн рублей. По словам пресс-секретаря чиновника Алёны Ерёминой, в прошлом году Ликсутов продал апартаменты в "Москве-Сити", которыми владел с 2012 года. Собственно, этим и объясняется основная часть дохода — почти 200 млн рублей. В настоящий момент в собственности у него остался только частный дом в посёлке Внуковское.

"Оставшаяся часть доходов — доход по месту работы, в Правительстве Москвы. Иных источников дохода у Ликсутова нет", — проинформировала она.

Премьер Мишустин заработал почти 20 млн рублей в 2020 году

Премьер Мишустин заработал почти 20 млн рублей в 2020 году

Как и в прошлом году, Ликсутов владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG, мотоциклами Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S. Кроме того, в декларации заммэра указаны три земельных участка и жилой дом площадью более двух тысяч квадратов.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал наибольший доход за 2020 год в кабмине. За минувший год его состояние выросло более чем на 154 миллиона рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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