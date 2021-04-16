Московские чиновники опубликовали свои декларации за 2020 год

Сотрудники московского правительства задекларировали свой доход за 2020 год. Информация о заработке столичных чиновников опубликована на официальном сайте мэра города.

Так, согласно документу, заместитель градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заработал за прошедший год 15,1 миллиона рублей. А в собственности у него находится доля квартиры общей площадью 173,8 квадратных метра.

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко, в свою очередь, задекларировал 13,6 миллиона рублей дохода. При этом его супруга заработала не намного меньше — 12,7 миллиона рублей. А доход заместителя главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, согласно документам, в 2020 году составил 30,3 миллиона. В собственности чиновника также числится квартира, машино-место и два мотоцикла.

14,8 миллиона рублей задекларировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. А квартира, которая находится в её пользовании, записана на несовершеннолетнего ребёнка чиновницы. Вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в 2020 году заработал почти 15,5 миллиона рублей и является собственником одной квартиры и доли в другой.

Наталья Сергунина, которая занимает пост заместителя мэра в Правительстве Москвы, задекларировала доход в 14,5 миллиона рублей. В её собственности также находится земельный участок площадью 2100 квадратных метров и доля в квартире. Вторая доля принадлежит её несовершеннолетнему ребёнку.

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин заработал 8,2 миллиона рублей в 2020 году. Ровно такой же доход был у градоначальника в 2019 году. В пользовании у него по-прежнему имеется квартира площадью 308,1 квадрата, но уже отсутствует гараж.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов задекларировал доход в 216,6 млн рублей. По словам пресс-секретаря чиновника Алёны Ерёминой, в прошлом году Ликсутов продал апартаменты в "Москве-Сити", которыми владел с 2012 года. Собственно, этим и объясняется основная часть дохода — почти 200 млн рублей. В настоящий момент в собственности у него остался только частный дом в посёлке Внуковское.

"Оставшаяся часть доходов — доход по месту работы, в Правительстве Москвы. Иных источников дохода у Ликсутова нет", — проинформировала она.

Как и в прошлом году, Ликсутов владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG, мотоциклами Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S. Кроме того, в декларации заммэра указаны три земельных участка и жилой дом площадью более двух тысяч квадратов.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал наибольший доход за 2020 год в кабмине. За минувший год его состояние выросло более чем на 154 миллиона рублей.

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