В НАТО призвали Россию обеспечить свободу навигации в Чёрном море

В НАТО обеспокоены планами России ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и призывают Москву обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море, а также свободу судоходства. Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску в "Твиттере".

"Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Чёрном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства", — сказано в заявлении.

По словам представителя НАТО, "милитаризация Крыма, Чёрного и Азовского морей" создаёт угрозу для независимости Незалежной и подрывает стабильность в данном регионе.

"Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств", — добавила Лунгеску.

Стоит отметить, что согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ в период с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России. При этом в документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

Ранее Генеральный штаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ РФ в Азовском море якобы пытались помешать действиям ВМС Незалежной на боевом дежурстве.

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