В НАТО призвали Россию обеспечить свободу навигации в Чёрном море
Кроме того, в альянсе считают, что Москва должна гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море.
Фото © ТАСС / Бабкин Владимир
В НАТО обеспокоены планами России ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и призывают Москву обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море, а также свободу судоходства. Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску в "Твиттере".
"Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Чёрном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства", — сказано в заявлении.
По словам представителя НАТО, "милитаризация Крыма, Чёрного и Азовского морей" создаёт угрозу для независимости Незалежной и подрывает стабильность в данном регионе.
"Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств", — добавила Лунгеску.
Стоит отметить, что согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ в период с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России. При этом в документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.
Ранее Генеральный штаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ РФ в Азовском море якобы пытались помешать действиям ВМС Незалежной на боевом дежурстве.
Лента новостей
Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "модный" наряд в Елисейском дворце
сегодня в 18:12
Аттракцион невиданной щедрости: житель Магнитогорска выкинул с балкона все свои вещи и около 120 тысяч рублей наличными — видео
сегодня в 18:00
Российский МИД опубликовал имена американских чиновников, подпавших под санкции
сегодня в 17:56
Выбор редакции
США решили усилить военное влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
Россия сегодня опубликует имена подпавших под санкции чиновников США
Рауль Кастро решил покинуть пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы
Под Краснодаром восемь учеников получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы
Пьяный военный, который устроил скандал в ресторане Балтийска, получил строгий выговор и лишился премии
Комментариев: 0