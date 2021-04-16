Аттракцион невиданной щедрости: житель Магнитогорска выкинул с балкона все свои вещи и около 120 тысяч рублей наличными — видео

Житель Магнитогорска выкинул с балкона все свои вещи и около 120 тысяч рублей наличными. Видео © LIFE

В Магнитогорске средь бела дня мужчина выбросил все вещи из своей квартиры на седьмом этаже. Как сообщил Лайфу источник, сначала он кидал с балкона электроприборы, а затем в воздухе стало летать много денежных купюр.

Информации о том, что случилось с мужчиной, пока нет. Очевидцы рассказали, что разбросанные наличные никто собирать не стал. По некоторым данным, магнитогорец выкинул около 120 тысяч рублей.

Сейчас мужчина заперся у себя в квартире и никого не пускает. К нему пытаются попасть полицейские и сотрудники МЧС.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина по ошибке выкинул в мусор пакет с деньгами. Отмечается, что семья откладывала их на покупку машины. Когда же была обнаружена пропажа, мусоровоз уже вывез отходы из контейнера.

Авторы