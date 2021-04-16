Аттракцион невиданной щедрости: житель Магнитогорска выкинул с балкона все свои вещи и около 120 тысяч рублей наличными — видео
Однако разбросанные деньги забирать никто не стал.
Житель Магнитогорска выкинул с балкона все свои вещи и около 120 тысяч рублей наличными. Видео © LIFE
В Магнитогорске средь бела дня мужчина выбросил все вещи из своей квартиры на седьмом этаже. Как сообщил Лайфу источник, сначала он кидал с балкона электроприборы, а затем в воздухе стало летать много денежных купюр.
Информации о том, что случилось с мужчиной, пока нет. Очевидцы рассказали, что разбросанные наличные никто собирать не стал. По некоторым данным, магнитогорец выкинул около 120 тысяч рублей.
Сейчас мужчина заперся у себя в квартире и никого не пускает. К нему пытаются попасть полицейские и сотрудники МЧС.
Ранее в Нижнем Новгороде мужчина по ошибке выкинул в мусор пакет с деньгами. Отмечается, что семья откладывала их на покупку машины. Когда же была обнаружена пропажа, мусоровоз уже вывез отходы из контейнера.
Лента новостей
Российский МИД опубликовал имена американских чиновников, подпавших под санкции
сегодня в 17:56
Фигуранта дела о прорыве дамбы в Сибири обокрали на $82,5 тыс., пока он сидел в СИЗО, под подозрение попал следователь
сегодня в 17:54
Сыгравшая Нарциссу Малфой в "Гарри Поттере" актриса умерла от рака
сегодня в 17:13
Выбор редакции
В Ираке обнаружили тайник террористов с золотом, серебром и $1,6 млн долларов
Россиян предупредили о скором нашествии комаров
Московские чиновники опубликовали свои декларации за 2020 год
Под Краснодаром восемь учеников получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы
Пьяный военный, который устроил скандал в ресторане Балтийска, получил строгий выговор и лишился премии
Комментариев: 0