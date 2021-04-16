Сыгравшая Нарциссу Малфой в "Гарри Поттере" актриса умерла от рака

Британская актриса Хелен Маккрори скончалась на 53-м году жизни. Об утрате сообщил её супруг актёр Дэмиэн Льюис. Причиной смерти стала онкология.

"Я убит горем. Красивая и могущественная женщина, Хелен Маккрори, мирно скончалась дома, окружённая волной любви. Она умерла, как и жила. Бесстрашно", — написал муж актрисы на своей странице в "Твиттере".

Хелен Маккрори сыграла во многих фильмах, сериалах и спектаклях, наиболее известными из которых являются её роли Нарциссы Малфой во франшизе о Гарри Поттере и тётушки Полли в сериале "Острые козырьки".

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