На Урале нашли тело шестиклассницы: спустя год после изнасилования она покончила с собой
Она оставила предсмертные сообщения для родителей и одноклассников, но свой поступок не объяснила.
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Следователи разбираются в загадочной гибели шестиклассницы из города Лесной Свердловской области, которая совершила самоубийство. При этом экспертиза показала травму половых органов ребёнка — её могли изнасиловать. Об этом Лайфу сообщил источник.
Тревогу забили учителя, когда девочка не пришла на уроки. Вскоре правоохранители обнаружили её тело, а в её телефоне нашли предсмертные сообщения, записанные для родителей и одноклассников. Причины совершённого поступка девочка им не назвала.
Однако, по данным источника, в ходе судмедэкспертизы у девочки нашли повреждения половых органов, давность травм составляет около года. Собеседник уточнил, что у погибшей ещё не было романтических отношений, она не вела соцсети и росла в благополучной семье.
Полицейские уже проверили на полиграфе отца, мать и сводного брата школьницы, на очереди — 18-летний сосед.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Доведение до самоубийства", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
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