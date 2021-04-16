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Категорий: 18

На Урале нашли тело шестиклассницы: спустя год после изнасилования она покончила с собой

Она оставила предсмертные сообщения для родителей и одноклассников, но свой поступок не объяснила.

16 апреля 2021, 17:03

Фото © Pixabay

Следователи разбираются в загадочной гибели шестиклассницы из города Лесной Свердловской области, которая совершила самоубийство. При этом экспертиза показала травму половых органов ребёнка — её могли изнасиловать. Об этом Лайфу сообщил источник.

Тревогу забили учителя, когда девочка не пришла на уроки. Вскоре правоохранители обнаружили её тело, а в её телефоне нашли предсмертные сообщения, записанные для родителей и одноклассников. Причины совершённого поступка девочка им не назвала.

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Однако, по данным источника, в ходе судмедэкспертизы у девочки нашли повреждения половых органов, давность травм составляет около года. Собеседник уточнил, что у погибшей ещё не было романтических отношений, она не вела соцсети и росла в благополучной семье.

Полицейские уже проверили на полиграфе отца, мать и сводного брата школьницы, на очереди — 18-летний сосед.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Доведение до самоубийства", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская
Никита Могилев
Никита Могилев

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