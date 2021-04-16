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Москва ответит Варшаве высылкой пяти польских дипломатов

Ранее Польша объявила персонами нон грата трёх российских послов.

16 апреля 2021, 16:53
<p>Фото © <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба МИД России</a></p>

Фото © Пресс-служба МИД России

Москва в ответ на высылку Варшавой российских дипломатов отправит на родину пять сотрудников польских диппредставительств. Об этом сообщается в заявлении МИД России.

"Как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов. В свою очередь из России будут выдворены пять польских дипломатов", — отметили в дипведомстве.

Россия вышлет десять американских дипломатов

Россия вышлет десять американских дипломатов

Напомним, ранее Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Причина официально не называлась, однако, как утверждают дипломатические источники, это связано с введением США новых санкций против России. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также некие действия "во вред Республике Польша".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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