Москва ответит Варшаве высылкой пяти польских дипломатов

Москва в ответ на высылку Варшавой российских дипломатов отправит на родину пять сотрудников польских диппредставительств. Об этом сообщается в заявлении МИД России.

"Как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов. В свою очередь из России будут выдворены пять польских дипломатов", — отметили в дипведомстве.

Напомним, ранее Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Причина официально не называлась, однако, как утверждают дипломатические источники, это связано с введением США новых санкций против России. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также некие действия "во вред Республике Польша".

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