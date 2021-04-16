"Пусть идут в полицию разбираться": Гавр из Comedy Club рассказал о драке на Кутузовском с участием его водителя
По словам шоумена, ему не нужны никакие оправдания от мужчины, поскольку из видеоролика с инцидентом уже и так всё понятно.
Резидент Comedy Club, ТВ-продюсер Гавриил Гордеев. Фото © Instagram / generalgavr
Бывший резидент Comedy Club, а ныне директор холдинга "Русская медиагруппа" Гавриил Гордеев (Гавр) прокомментировал Лайфу драку, которую устроил его водитель, накинувшись с кулаками на таксиста на Кутузовском проспекте в Москве.
"Из-за чего у них так конфликт произошёл, не знаю, они разъехались в итоге мирно, не знаю, что там произошло, не хочу в это вникать, пускай идут в полицию разбираться. Это их ситуация", — отметила звезда Comedy Club.
Гавр добавил, что ему не нужны никакие оправдания от водителя. Правда, уже бывшего — после избиения таксиста шоумен уволил мужчину. По словам собеседника Лайфа, ему нужен был человек, чтобы возить семью, включая детей, но, видимо, теперь он распрощается с этой идеей.
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Напомним, ранее стало известно, что водитель Гавра устроил драку после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. На опубликованных кадрах видно, как мужчина накинулся с кулаками на водителя "Яндекс. Такси", проезжающие в плотном потоке автомобилисты вынуждены были аккуратно маневрировать, чтобы участники драки случайно не попали к ним под колёса.
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