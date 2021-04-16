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"Пусть идут в полицию разбираться": Гавр из Comedy Club рассказал о драке на Кутузовском с участием его водителя

По словам шоумена, ему не нужны никакие оправдания от мужчины, поскольку из видеоролика с инцидентом уже и так всё понятно.

16 апреля 2021, 16:44
<p>Резидент Comedy Club, ТВ-продюсер Гавриил Гордеев. Фото © Instagram<a href="https://www.instagram.com/p/CNW6QMIFTMw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> / </a><a href="https://www.instagram.com/p/CNW6QMIFTMw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">generalgavr</a></p>

Резидент Comedy Club, ТВ-продюсер Гавриил Гордеев. Фото © Instagram / generalgavr

Бывший резидент Comedy Club, а ныне директор холдинга "Русская медиагруппа" Гавриил Гордеев (Гавр) прокомментировал Лайфу драку, которую устроил его водитель, накинувшись с кулаками на таксиста на Кутузовском проспекте в Москве.

"Из-за чего у них так конфликт произошёл, не знаю, они разъехались в итоге мирно, не знаю, что там произошло, не хочу в это вникать, пускай идут в полицию разбираться. Это их ситуация", — отметила звезда Comedy Club.

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Гавр добавил, что ему не нужны никакие оправдания от водителя. Правда, уже бывшего — после избиения таксиста шоумен уволил мужчину. По словам собеседника Лайфа, ему нужен был человек, чтобы возить семью, включая детей, но, видимо, теперь он распрощается с этой идеей.

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Напомним, ранее стало известно, что водитель Гавра устроил драку после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. На опубликованных кадрах видно, как мужчина накинулся с кулаками на водителя "Яндекс. Такси", проезжающие в плотном потоке автомобилисты вынуждены были аккуратно маневрировать, чтобы участники драки случайно не попали к ним под колёса.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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