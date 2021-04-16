Шойгу за год заработал почти 16 млн

Министру по-прежнему принадлежат два земельных участка, дом, квартира, гараж и мастерская.

Министр обороны Сергей Шойгу в минувшем году заработал 15,9 миллиона рублей — на 3,3 миллиона больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные из его декларации. В собственности министра по-прежнему находятся два земельных участка (площадью 0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи кв.м), квартира (56,8 кв.м), гараж (133,7 кв.м) и мастерская (153,4 кв.м).

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал наибольший доход за 2020 год в кабмине. За минувший год его состояние выросло более чем на 154 миллиона рублей.