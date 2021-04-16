МИД РФ объявил ответные меры на санкции США

Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на новые санкции США. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

"В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии "сдерживания Москвы", на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений", — говорится в записи.

Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.

Работа американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику, будет прекращена. А россиянам запретят устраиваться на работу в Генконсульство США или посольство этой страны.

Также Россия опубликует список восьми руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список. Одновременно будет начата процедура денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования (раньше депутатам разрешалось без уведомления ездить в радиусе 25 миль).

При этом МИД уточнил, что озвученные шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей, которые могут быть введены, если Вашингтон продолжит санкционную политику.

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Говоря о возможном ответе, в Кремле заявили, что в подобных вопросах принцип взаимности никто не отменял.

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