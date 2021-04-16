Российский МИД опубликовал имена американских чиновников, подпавших под санкции

МИД России запретил въезд в страну пяти действующим американским чиновникам. В ведомстве подчеркнули, что решение озвучить имена персон нон грата было принято в связи с "беспрецедентными" действиями Вашингтона.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", — говорится в сообщении.

Так, согласно опубликованному документу, под санкции подпали: генеральный прокурор Меррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки Эврил Хэйнс.

Также въезд в Россию запрещён экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Говоря о возможном ответе, в Кремле заявили, что в подобных вопросах принцип взаимности никто не отменял.

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