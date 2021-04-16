Фигуранта дела о прорыве дамбы в Сибири обокрали на $82,5 тыс., пока он сидел в СИЗО, под подозрение попал следователь

Один из фигурантов уголовного дела о прорыве дамбы на реке Сейбе в Красноярском крае, где в октябре 2019 года погибло 20 человек, директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим" Максим Ковальков, по выходу из СИЗО в связи с изменением меры пресечения обнаружил, что с его банковских карт пропало 82,5 тысячи долларов. В хищении он подозревает следователя, который ведёт его дело. Об этом Лайфу сообщил источник.

После ареста Ковалькова его имущество также было арестовано, кроме банковских карт, которые находились в следственном отделе. Барсетку с телефоном и картами предпринимателя изымал следователь по особо важным делам, который имел доступ к телефону, признанному вещдоком, потому что задержанный добровольно сообщил следствию пароль.

Адвокат Ковалькова несколько раз писал ходатайство с требованием отдать банковские карты на руки, чтобы передать их жене арестованного. Однако каждый раз защитнику отказывали. В конце марта 2020 года карты адвокату отдали, но доступа к ним не было, так как Ковальков продолжал находиться в СИЗО, а супруга не могла перевыпустить их из-за того, что мужчина недавно поменял паспорт и в банке требовали его личное присутствие.

В феврале этого года Ковальков после изменения меры пресечения вышел из СИЗО, но снять деньги не смог, так как их на картах не оказалось. Заказав выписку, он удивился, ведь все деньги были потрачены на покупку бытовой техники, одежды и сняты наличными по 200–500 тысяч рублей. При этом все траты происходили в Москве бесконтактным способом.

Получив свой телефон, Ковальков понял, что его сим-карта не работает, однако злоумышленник пользовался его мобильным банком, что наводило на некоторые подозрения. Он обратился в полицию с заявлением, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Лайф сообщал о задержании врио главы Минтуризма Дагестана, которого обвиняют в мошенничестве. Ущерб от действий чиновника и его сообщников составил более 620 миллионов рублей.

Авторы