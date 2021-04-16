Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "модный" наряд в Елисейском дворце
Внешний вид журналистки привлёк внимание украинского блогера Ольги Шарий.
Фото © Telegram / "Ольга Шарий"
Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель высмеяли за безвкусный наряд на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Внешним видом девушки возмутилась в своём телеграм-канале "Шарий.net" шеф-редактор Ольга Шарий.
"Пресс-секретарь президента в белой шёлковой юбке и небрежно повешенными солнцезащитными очками приехала поучаствовать не то в Paris Fashion Week, не то последить за соревнованиями по крикету", — написала Шарий.
Как отметила автор, с таким же успехом Мендель могла бы продефилировать по Елисейскому дворцу в купальнике.
"Юля не только по-английски не умеет писать, но и соблюдать элементарный протокол", — добавила Шарий.
Ранее пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель подняли на смех за "украинский английский язык". Речь шла о комментарии к посту представителя Посольства Великобритании на Украине относительно трактовок конфликта в Донбассе.
Напомним, в пятницу, 16 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, также по видеосвязи к ним присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Среди тем, которые обсуждали политики, была ситуация в Донбассе, а также прогресс продвижения демократических реформ в Незалежной. В ходе переговоров Зеленский, Макрон и Меркель потребовали от России убрать войска от границы с Украиной. Они также отметили важность соблюдения Минских договорённостей и продолжения работы в "нормандском формате".
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