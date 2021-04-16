Пьяный военный, который устроил скандал в ресторане Балтийска, получил строгий выговор и лишился премии

Пьяный военный, который устроил скандал в одном из ресторанов Балтийска, получил строгий выговор после инцидента. Его также лишили 99% премии. Как выяснилось, дебоширом оказался капитан первого ранга ВМФ РФ.

После того как видео конфликта появилось в соцсети, Генштаб Минобороны дал указание командиру Балтийской военно-морской базы БФ ВМФ РФ контр-адмиралу Александру Пешкову наказать подчинённого. Согласно его приказу капитана первого ранга лишили премии и объявили выговор.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, дебошир в отделе полиции пояснил, что между ним и персоналом ресторана произошло недопонимание. Мужчина подумал, что его оскорбили, поэтому и разгорелся конфликт. После этого с дебошира и сотрудника заведения были взяты объяснения об отсутствии претензий друг к другу. Сам военный был отпущен.

Напомним, инцидент произошёл 12 апреля в ресторане "Граф Монте-Кристо". Мужчина в военной форме называл себя хозяином города и "строил" персонал заведения. Дебошир весьма агрессивно себя вёл и даже заявлял сотрудницам заведения, что они якобы уволены. В итоге на место пришлось вызывать полицию.

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