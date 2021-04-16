Киевские аналитики назвали итоги визита Зеленского в Турцию унизительными для Украины

Ведущие киевские аналитики были обескуражены, оценив итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. По мнению экспертов, в то время как власти Незалежной представили поездку как большое геополитическое достижение, которое "укрепило союз Киева и Анкары против России", глава Турции Эрдоган на самом деле вовсе не собирается занимать чью-то сторону, а итоги визита Зеленского стали унизительными для его страны. Об этом пишет РИА "ФАН".

Из посещения главы Незалежной Анкары эксперты выделили несколько значимых моментов. Во-первых, это заявление Эрдогана о том, что он поддерживает стремление Украины попасть в НАТО. Однако, отметили аналитики, нужно помнить, что Турция уже четверть века оказывает поддержку этому стремлению лишь на словах. Для приёма в альянс нужен консенсус и территориальная целостность страны, а проблемы Киева в этом плане "могут ужаснуть кого угодно".

Вторым пунктом идёт факт, что Эрдоган подтвердил непризнание Крыма российским. Здесь специалисты констатируют, что, по сути, никакого сюрприза в этом событии не было, поскольку Анкара и прежде не особенно влезала в территориальные споры других стран. Кроме того, такой дипломатический выпад чреват серьёзными санкциями со стороны коллективного Запада.

Вместе с тем главным предметом для гордости украинских политиков стало обещание турецкого президента продать Киеву несколько дронов "Байрактар". Эрдоган не препятствовал выгодной для его страны сделке, так как экспортная цена одного такого дрона составляет от трёх до пяти миллионов долларов, поясняют киевские аналитики.

В то же время, несмотря на все положительные моменты, с завершением визита Зеленского рухнули и надежды Незалежной уговорить Эрдогана сделать заявление о готовности Турции обеспечить проход кораблей НАТО в Чёрное море в достаточном для блокировки Черноморского флота РФ количестве, указали эксперты. Вместо этого турецкий лидер подчеркнул "важность сохранения мира в акватории Чёрного моря на базе Конвенции Монтрё", тем самым окончательно перечеркнув планы Украины.

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