Хроника будущих конфликтов армий США и НАТО: Америка и Индия будут сбивать китайские самолёты и арестовывать суда

Сегодня на спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга сообщил , что Пентагон должен сосредоточить основное внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе в свете вывода американских войск из Афганистана. По его словам, именно в этом регионе лежат ключевые вызовы XXI века для США. Действительно, Китай, являясь государством с крупнейшей экономикой в мире, постоянно наращивает свою мощь, в то время как США находятся в стагнации. Отметим, что Китай — один из самых крупных торговых партнёров России. Товарооборот между нашими странами превышает 100 миллиардов долларов. Являясь страной-лидером в ООН, Китай обладает правом вето в Совбезе, зачастую выступая совместно с Россией, что создаёт, с точки зрения американцев, риски быстрого роста и укрепления нового мирового центра силы.

— Это главный вызов для США в XXI веке, они уже давно перенесли военную стратегию в Тихий океан. Покидая Афганистан, оставляя там разруху и нерешённые задачи, они перебрасывают силы именно туда. Это можно рассматривать и как политическое заявление — подтверждение того, что они не выходят из игры. Поэтому следует и дальше ждать провокаций, правда, скорее всего, делать они их будут не лично, а чужими руками. Мы уже понимаем, что в самом названии замешан индийский компонент, поэтому вполне вероятно, что они попробуют разыграть карту Индии. Ведь она представляет собой мощную региональную державу, способную стать союзником. Огромная по численности и конфликтующая с Китаем напарница — самый интересный инструмент в предстоящей схватке. Поэтому выстраивание дружеских отношений с Индией США рассматривают как приоритетную цель, — отметил политолог Сергей Михеев.

Байден и его администрация — это последняя историческая возможность отстоять однополярный мир, полагает философ Александр Дугин. Целью американцев является недопущение возникновения новых самостоятельных центров силы, но два основных полюса находятся в Китае и России.

— В стратегии Байдена, которую ему писали неоконсерваторы, чёрным по белому сказано, что необходимо сосредоточить усилия против этих двух стран. По сути, у них сейчас две главные цели, два врага, и они передислоцируют свои силы так, чтобы было удобнее выполнять поставленные задачи. Афганистан — важная точка, он позволяет окружать Россию. Но между ним и Россией — страны Средней Азии, в которых удобнее работать с помощью цветных революций, поэтому держать там войска и дальше нецелесообразно. При этом экономическая мощь США падает, а Китая — растёт. И если для России уготована покусывающая её Украина, то для Китая есть другие уловки. Американцы будут вести игру, поддерживая Тайвань, это одна из приоритетных задач для раскачки ситуации в Гонконге, который до конца ещё не интегрирован в Поднебесную. Не будем забывать и про китайский Тибет, Уйгурский автономный округ, представляющие южнокитайский этнический фактор. Конечно, есть и внутренняя оппозиция Си Цзиньпину, пятая колонна, это леволиберальные комсомольцы. Видно, что у неоконсерваторов ограничены ресурсы для ведения подобного рода политики, они ослаблены, но не сломлены. Поэтому сейчас наступает очень нестабильное время, трудно будет сказать, как всё обернётся, — отметил Александр Дугин.

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Как полагает блогер и публицист Андрей Тюняев, есть почти стопроцентная вероятность того, что в будущем при "помощи" разного рода экстремистов американцы начнут задерживать китайские суда и сбивать самолёты.

— Байден всего лишь выполняет "заветы" Трампа, он перебрасывает основные ударные силы к границе с Китаем. Если Поднебесная не будет выполнять свои обязательства по возмещению ущерба от ковида, а иначе — платить дань, то американцы вполне могут применить силу. Кроме того, в Китае ведётся добыча так называемого чёрного золота, нигде не фиксируемого официально. Предположительно, количество добываемого в год этого золота достигает нескольких тысяч тонн, разумеется, американцы заинтересованы в том, чтобы с ними поделились, — рассказал Андрей Тюняев.

Напомним, США и командование НАТО пообещали 1 мая 2021 года начать вывод войск из Афганистана. Завершить вывод планируется к 11 сентября, 20-летию теракта в Нью-Йорке. Официальной причиной названа невозможность решить проблемы в стране военным способом.

Авторы

Андрей Лапенков