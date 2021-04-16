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США призвали Россию "прекратить угрожать судам" в Чёрном море

Поводом для этого стали сообщения об ограничении навигации из-за военных учений у Керченского пролива.

16 апреля 2021, 19:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пентагон призвал Россию "прекратить угрожать иностранным кораблям в Чёрном море". С таким заявлением выступил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кёрби.

"Мы знаем, что Россия объявила о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Чёрного моря, ссылаясь на военные учения", — приводит РИА "Новости" слова Кёрби.

Он назвал это "очередным примером кампании по подрыву Украины". Как следствие, Кёрби выступил с призывом к России "прекратить угрозы судам" в регионе, заверив при этом, что США продолжат проводить различные операции в Чёрном море.

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Напомним, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море. Америка направила туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности. Однако затем Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять корабли в Чёрное море.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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