Рауль Кастро решил покинуть пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы

Генерал Рауль Кастро принял решение покинуть пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы, который он занимал десять лет — с апреля 2011 года. Как об этом сообщает центральный печатный орган кубинской компартии газета Granma, соответствующее заявление Кастро сделал в ходе VIII съезда партии в Гаване.

"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных лидеров, закалённых десятилетиями опыта... приверженных этике революции, отождествляемых с историей и культурой нации", — сказано в тексте публикации.

По словам Кастро, пока жив, он "будет готов защищать Родину, революцию и социализм". Вполне вероятно, что преемником Кастро на этой должности станет нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Ранее дочь Юрия Гагарина рассказала, что у первого космонавта были очень хорошие отношения с лидером Кубы Фиделем Кастро.

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