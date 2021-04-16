"Чтобы вразумить Киев": Жириновский предложил перекрыть истоки Днепра дамбой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ заставить власти Украины снять водную блокаду Крыма — открыть подачу через Северо-Крымский канал. Парламентарий предложил построить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области.

"Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области", — написал Жириновский в своём телеграм-канале.

Лидер ЛДПР уверен, что реального перекрытия Днепра не потребуется, достаточно будет самого факта угрозы, "чтобы вразумить Киев".

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.

Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно украинские власти пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

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